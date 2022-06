Massimo Cacciari, Dago-bomba: "Perché sbrocca in tv? Si dice che la compagna..."

27 giugno 2022 a

Sapete perché Massimo Cacciari "sbrocca" sempre in televisione ultimamente? Il proverbiale caratteraccio del filosofo non c'entra, così come la sua irascibilità non dipenderebbe dalla sua esuberanza dialettica né dalla convinzione, intima e tacita, che gli altri interlocutori non siano mai al suo livello. E' Dagospia a sganciare la bomba molto privata: tutta "colpa" della sua... compagna.

"Il grande filosofo Massimo Cacciari affitta la sua casa nel centro di Venezia (sestiere Dorsoduro) come b&b", scrive il sito di gossip politico e televisivo fondato e diretto da Roberto D'Agostino, aggiungendo poi una buona dose di malizia alla notizia che, di per sé, non appare esplosiva. "Poverino, le super pensioni accumulate da ex deputato del Pci e quella da docente universitario non gli bastano per vivere... E pensare che il suo collega Diogene viveva in una botte. Ma quello era il Cinico".

Ma è nella coda che si annida la dose maggiore di veleno. "Pare che il sommo filosofo ora abiti stabilmente a Milano, dove la compagna avvocato lo costringe a vivere more uxorio". Cacciari è noto per il fascino scapigliato dell'intellettuale esercitato su donne giovani e meno giovani, anche in virtù del mix letale di irruenza quasi ferina e pause meditabonde da professorone, incorniciato da folta chioma e barba finto-selvaggia da "bello e dannato". La compagna, ora, lo farebbe invece rigare dritto e "sarebbe questo - assicura Dago - il motivo per cui sempre più spesso sbrocca in tv".

