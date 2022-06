Morning News, Matteo Bassetti: "Stia zitta". E in studio vola di tutto

30 giugno 2022 a

Morning News si apre con un duro scontro. Protagonisti della puntata in onda su Canale 5 giovedì 30 giugno, Matteo Bassetti e Annarita Briganti. Tra l'infettivologo e la giornalista, entrambi ospiti di Simona Branchetti, volano subito stracci."La Spagna ha 4mila contagi, noi abbiamo la ‘tamponite’ acuta, la gente mette i tamponi nel carrello – spiega Bassetti – è normale che sono stati fatti 719mila tamponi più un milioni di tamponi fai da te?". Immediata la replica della firma di Repubblica: "Non possiamo dire che il Covid oggi è un’influenza, non sono d’accordo con quello che dice Bassetti".

Ma, come ricorda l'esperto, la sua interlocutrice fa un altro lavoro: "Lasci parlare i medici se le cose non che sa, ma qua parlano tutti, venga lei a fare il mio lavoro, certo che è un’influenza… Parlate di quello che sapete, non sapete di queste cose, stia zitta". "A me stia zitta non me lo dice grazie", sbotta a quel punto la Briganti mentre l'infettivologo prosegue sulla pandemia.

"Il Covid non ha più una stagionalità, il virus originale molto simile all’influenza era dieci volte meno contagioso rispetto a questo, ecco perché la stagionalità non c’è più, è talmente contagioso quindi dovremo abituarci a convivere con questo virus con questo momenti di fiammate continue. Ricordo che a gennaio 2022 avevamo 150mila contagi con la mascherina obbligatoria per ogni cosa. Sta passando il messaggio che chi mette la mascherina è bravo, chi non la mette no, la mascherina devono metterla i fragili e gli anziani, per gli altri deve essere raccomandata", è la sua conclusione.

