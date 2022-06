Vladimir Putin umilia Ursula Von der Leyen? "Lei nuda? E'..."

30 giugno 2022 a

Alta tensione tra Occidente e Mosca. A Vladimir Putin lo scambio di battute dei big in occasione del G7 non è piaciuto affatto ed ecco che replica: "Sono veri leader, hanno spina dorsale e riusciranno certamente nei propri intenti, ma devono lavorare di più su stessi - ha esordito il presidente russo in occasione del summit dei Paesi del mar Caspio ad Ashgabat, in Turkmenistan -. Non so fino a che punto volessero spogliarsi, fino alla vita o più in basso, ma penso sarebbe stato disgustoso in ogni caso".

All'incontro tra i sette Paesi più economicamente avanzati, il premier britannico Boris Johnson aveva detto che tutti potevano togliersi i vestiti per "far vedere che siamo più forti di Putin". Immediata la reazione dell'omologo canadese Justin Trudeau, secondo cui i leader avrebbero potuto cercare di replicare le immagini di Putin, con la foto a torso nudo. "Oh, yes. Una cavalcata è la cosa migliore", aveva aggiunto Ursula von der Leyen. "Dobbiamo mostrare loro i nostri pettorali", la conclusione di Johnson, che sembra aver scatenato l'ira dello zar.

Intanto Bernie Ecclestone, ex patron della Formula 1 difende Putin: "Sono pronto a prendere una pallottola per lui", ha detto sollevando la polemica. Per lui infatti "come noi uomini d'affari" anche lui potrebbe aver "commesso degli errori". La guerra in Ucraina? "Sta solo facendo ciò che ritiene giusto per la Russia".

