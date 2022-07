Sergej Lavrov, la mossa in Vaticano del falco di Putin: ora tutto è possibile...

05 luglio 2022 a

a

a

Soltanto poche ore fa l’ambasciatore ucraino presso la Santa Sede definitiva un “sogno irrealizzabile” quello di Papa Francesco di andare in visita a Mosca. Le ultime indiscrezioni vanno però nella direzione opposta: il Pontefice ha rilasciato un’intervista a Reuters in cui ha confermato che ci sono stati contati tra Pietro Parolin, cardinale segretario di Stato vaticano, e Sergej Lavrov, ministro degli Esteri russo, per organizzare il viaggio.

"Pettegolezzo di corte". Papa Francesco e il cancro, frase pesantissima: trema il Vaticano

Se fino a qualche settimana fa una missione del Papa a Mosca sembrava quasi impossibile, adesso si sono aperti diversi spiragli: a settembre il momento potrebbe essere propizio per compiere un viaggio storico, che nessun Pontefice è mai riuscito a fare. Ultimamente da Mosca sono arrivati segni positivi nei confronti di Bergoglio, che ha sempre mantenuto una posizione “prudente”, condannando sì l’aggressione della Russia ma anche sottolineando il ruolo della Nato, che avrebbe “abbaiato” alle porte di Mosca.

Elon Musk dal Papa, lo sfregio del figlio in Vaticano. Occhio a questa foto... | Guarda

“Vorrei andare in Ucraina, e volevo prima andare a Mosca - ha dichiarato Papa Francesco a Reuters - ci siamo scambiati dei messaggi a questo proposito, perché pensavo che se il presidente russo mi avesse concesso una piccola finestra per servire la causa della pace… E ora è possibile, dopo il mio ritorno dal Canada, che io riesca ad andare in Ucraina. La prima cosa da fare è andare in Russia per cercare di aiutare in qualche modo, ma vorrei andare in entrambe le capitali”.

Papa Francesco, disastro con una firma: così ha bruciato 115 milioni di euro

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.