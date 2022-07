Marta Fascina e Silvio Berlusconi? Paparazzati così in barca: lo scoop di Signorini

06 luglio 2022 a

a

a

Qualche giorno di relax per Silvio Berlusconi e Marta Fascina. La coppia ha infatti deciso di concedersi una vacanza in Sardegna. I due sono atterrati il 30 giugno a Olbia assieme alla figlia del leader di Forza Italia Barbara, il compagno di lei Lorenzo Guerrieri e i loro figli. Qui Berlusconi e la Fascina si sono fermati a salutare la nave scuola Americo Vespucci degli allievi ufficiali della marina militare. A immortalarli il settimanale Chi che ha fotografato altri membri della famiglia, ossia il figlio del Cavaliere Luigi e la moglie Federica Fumagalli.

Silvio Berlusconi pubblica questa foto? Occhio al dettaglio, è subito polemica | Guarda

I due giovani, in attesa del secondogenito, sono invece a Sassari, più nel dettaglio a Porto Rotondo. Per la famiglia sono giorni felici e spensierati. Qualche mese fa, Berlusconi e la compagna 32enne hanno festeggiato il loro amore. Non un matrimonio, ma una semplice cerimonia officiata da Licia Ronzulli e alla quale hanno preso parte pochi invitati.

Silvio Berlusconi pubblica questa foto? Occhio al dettaglio, è subito polemica | Guarda

Tra questi Vittorio Sgarbi e Matteo Salvini. Presenti anche tutti i parenti della parlamentare di Forza Italia, mentre dalla parte di Berlusconi erano presenti solo il fratello Paolo, i figli Marina, Barbara, Eleonora e Luigi con i nipoti. Una festa vera e propria per incoronare il loro amore, ma che nulla ha avuto a che vedere con un matrimonio.

"Pare che la villa regalata alla Pascale...". Brianza, bomba nel giorno delle nozze

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.