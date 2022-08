La corsa al voto, De Angelis polverizza Conte: "In ferie? Ce lo avete impedito"

11 agosto 2022 a

Botta e risposta ironico a La Corsa al Voto, il talk politico in onda mercoledì 10 agosto su La7. Qui, tra i protagonisti c'è Giuseppe Conte. È lui a essere invitato da Paolo Celata in vista del voto del 25 settembre. Ed è sempre lui a discutere con il giornalista Alessandro De Angelis. "Accetterebbe dei duelli con i suoi avversari, visto che ha detto 'confrontiamoci con tutti'?", chiede quest'ultimo mentre il leader del Movimento 5 Stelle replica: "Io spero che si possa parlare di temi, di programmi e non di polemiche. Assolutamente".

"Noi siamo qui fino ad agosto", prosegue De Angelis". "Ma come - dice stupito l'ex presidente del Consiglio -. Non avete ferie?". Immediata la risposta del giornalista con cui zittisce l'interlocutore: "Ma ce le avete impedite voi". "Questa è una brutta notizia", conclude con ironia il grillino.

Poco prima Conte se l'è presa con Silvia Sciorilli Borrelli. Il motivo? A suo dire lei "è una fautrice del governo Draghi". Per il leader del Movimento 5 Stelle i decreti di Draghi "non sono aiuti, con sei euro lordi al mese un lavoratore a basso reddito ci paga la colazione la domenica. Non affronta l'emergenza autunnale che ci aspetta".