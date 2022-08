L'Aria che tira, Paniz: "Berlusconi ha eliminato tutti i numero uno"

12 agosto 2022 a

a

a

"Silvio Berlusconi purtroppo ha seguito la linea di eliminare tutti i numeri uno da Forza Italia": L'avvocato Maurizio Paniz, ospite de L'Aria che tira su La7, ha parlato del suo ex partito, rispondendo a una domanda del conduttore sui recenti e clamorosi addii, da quelli di Mara Carfagna e Mariastella Gelmini a quelli di Renato Brunetta e Andrea Cangini. Secondo Paniz, il Cav "ha progressivamente allontanato persone che potevano essere per Forza Italia un valore aggiunto, qualcuno è rimasto fedele e qualcun altro ha preferito scegliere altre strade".

"Paniz, è disgustoso". Vitalizi, Giletti difende la meloniana Colosimo: la vergogna sui soldi | Video

Quella scelta dal leader azzurro "è una impostazione che personalmente non condivido ma rispetto - ha proseguito l'avvocato, in collegamento con il talk -. Se FI avesse mantenuto i numeri uno che nella storia ha avuto la fortuna di avere vicino, oggi sarebbe un partito non dato al 7-8-9%, ma sarebbe dato a numeri di ben altra portata".

Maurizio Paniz a L'Aria che tira, il video

"Tanti grillini mi hanno dato ragione". Vitalizi, una farsa a uso elettorale? L'avvocato Paniz inchioda il M5s: "Finirà così"

Alla domanda del conduttore su quale partito avrebbe votato alle elezioni del 25 settembre, Paniz ha preferito rimanere sul vago, non scendendo nel dettaglio: "Sono uscito dalla politica nel 2013 e ho mantenuto rapporti eccellenti con tutti, per il resto non voglio entrare nella competizione elettorale in questo momento perché non sarebbe giusto rinnegare idee del passato pur avendo il diritto di criticare determinati comportamenti, che non mi sembrano consoni e vincenti".