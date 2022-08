In Onda, Friedman sul presidenzialismo: "Se deve essere come in Ungheria..."

13 agosto 2022 a

Si è parlato anche di presidenzialismo nella puntata di In Onda trasmessa questa sera su La7. Tra gli ospiti Alan Friedman, che sull'argomento si è espresso così: "Il problema è cosa si intende con presidenzialismo. Se si intende una imitazione del modello Polonia o Ungheria, dove c'è una democrazia illiberale con la soppressione della stampa libera, allora avremo un problema con l'Europa".

Quello di cui parla Friedman, però, è un pericolo che già diversi costituzionalisti hanno notevolmente ridimensionato. Francesco Saverio Marini, per esempio, qualche giorno fa all'Adnkronos ha detto: "La proposta di modifica della Costituzione in senso presidenzialista presentata da Fratelli d'Italia non trasformerebbe il nostro Paese in un regime autoritario alla Orban".

Sulla recente dichiarazione fatta da Berlusconi su Mattarella, invece, Friedman non ha perso occasione per attaccare il Cav: "Conoscendo l'uomo, posso dirvi che quando ha fatto questa gaffe probabilmente stava solo dicendo ad alta voce quello che in realtà pensa davvero". Infine, parlando dei recenti interventi di Giorgia Meloni ed Enrico Letta in tre lingue diverse, il giornalista ha dichiarato: "All'estero non importa niente". Anche se poi ha aggiunto: "Si teme un governo Meloni a Washington così come nel Nord Europa, perché si teme che non sia competente".