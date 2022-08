Niccolo Ghedini, una fine drammatica. Berlusconi sconvolto, "fino a 3 giorni fa..."

18 agosto 2022 a

"Ci ha lasciato il nostro Niccolò. Non ci sembra possibile ma purtroppo è così. Il nostro dolore è grande, immenso, quasi non possiamo crederci": Silvio Berlusconi, sconvolto per la morte del suo legale Niccolò Ghedini, ieri sera ha voluto dedicargli un pensiero sui suoi profili social. Il Cav, in particolare, ha sottolineato di essere stato con lui fino a poco tempo fa: "Tre giorni fa abbiamo lavorato ancora insieme". Poi si è soffermato sulla sua persona, scrivendo: "Cosa possiamo dire di lui? Un grande, carissimo amico, un professionista eccezionale, colto e intelligentissimo, di una generosità infinita".

Il dolore del leader di Forza Italia è enorme, come lui stesso ha sottolineato: "Ci mancherai immensamente, e ci domandiamo come potremo fare senza di te. Niccolò caro, Niccolò carissimo, ti abbiamo voluto tanto bene, te ne vorremo sempre. Addio, ciao. Per noi sei sempre qui, tra noi, nei nostri cuori. Un forte, fortissimo abbraccio". A dare la notizia della morte del legale è stato Gianfranco Rotondi: "Ha lottato come un leone, scompare in campagna elettorale, come un combattente indomito che cade sul campo".

Ghedini è scomparso a soli 62 anni all'ospedale San Raffaele di Milano, per complicanze relative a una forma di leucemia che lo aveva costretto a un trapianto di midollo eseguito nei mesi scorsi. Cordoglio anche da parte di Maria Elisabetta Alberti Casellati, presidente del Senato: "Una mente arguta e sottile, un giurista raffinato e combattente, un politico di altri tempi, un uomo dall'etica autentica".