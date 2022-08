Controcorrente, l'ira di Alan Friedman: "Voltagabbana, incapace". Chi massacra

20 agosto 2022 a

Alan Friedman fa a pezzi Giuseppe Conte, il leader del Movimento 5 stelle. "Partito democratico e M5s che non sono alleati oggi potrebbero allearsi dopo il voto ma io spero di no perché ritengo che Giuseppe Conte è un ex primo ministro che ha dimostrato nel suo periodo a Palazzo Chigi le sue doti di incompetenza e la sua incapacità di governare in modo efficace", attacca il giornalista ospite di Veronica Gentili a Controcorrente, su Rete 4, nella puntata del 19 agosto.

E ancora, osserva Alan Friedman: "Conte poi è un trasformista voltagabbana. Mi meraviglio che nei sondaggi oggi Conte e i grillini sono al 10-11 per cento. Mi sorprende questo perché non pensavo che ci fosse un 10-11 per cento di italiani che ancora possono essere ingannati due tre volte dallo stesso Conte".