Arisa, pizzo rosso e sigaretta: cosa si vede, fan impazziti

I 40 anni appena compiuti di Arisa parlano chiaro: la cantante ha cambiato look, ha una nuova intraprendenza professionale e aumenta la sua popolarità su tutti i fronti, dalla tv ai social. E così Arisa da qualche tempo è diventata un'icona di sensualità che di fatto stupisce sempre di più i suoi fan su tutte le piattaforme web con foto e selfie che lasciano senza fiato.

Come altro definire infatti l'ultimo scatto apparso su Instagram in cui Arisa appare con fare rilassato avvolta da una camicetta di pizzo rosso.

Lo sguardo sensuale e un sorriso appena accennato hanno mandato in tilt i suoi follower che la seguono con costanza sui social. "Sono una persona che muore e rinasce continuamente (…) Adesso che sto per compiere 40 anni vorrei dimostrare alle donne che se si rimboccano le maniche possono essere più belle che a venti", aveva detto solo qualche tempo fa. La nuova foto postata sui social rispecchia anche l'animo agreste e bucolico di Arisa. In mezzo a una campagna lucana con una fascia in testa fuma una sigaretta sottolineando le sue forme. Insomma Arisa è tornata e i suoi follower sono letteralmente impazziti.