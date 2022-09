DiMartedì, Travaglio: "Neppure Letta ci crede", svelata la farsa Pd

14 settembre 2022 a

Enrico Letta nel mirino di Marco Travaglio. Accade a DiMartedì su La7, nella puntata in onda il 13 settembre. Qui il giornalista si scaglia contro il segretario del Partito democratico, reo di aver commesso diversi errori. Il riferimento è alle elezioni del 25 settembre e alla campagna elettorale del Pd: "Il governo Draghi - spiega a Giovanni Floris - non è un governo di centrosinistra. Il governo di centrosinistra era il governo Conte II, che è stato mandato a casa da Renzi avendo all'opposizione anche Calenda".

E ancora, con una chiara frecciata: "Letta ha preferito tentare un'alleanza con chi ha votato sempre contro l'ultimo governo di centrosinistra che era l'unica possibile alternativa contro la destra e ha deciso di punire i 5 Stelle perché non hanno votato la fiducia dopo che Draghi ha ignorato i loro 9 punti di agenda sociale".

Finita qui? Neanche per sogno: "Letta ha cominciato a parlare di un'agenda Draghi che è come il Sacro Grall, nessuno l'ha mai vista. Forse un giorno la troveranno gli archeologi ma era un'agenda che ignorava completamente l'emergenza sociale". Spazio, in conclusione, a un pronostico sulle Politiche. E, in particolare, al possibile trionfo della leader di Fratelli d'Italia: "Vittoria della Meloni? Stiamo facendo i conti senza l'oste, cioè senza gli elettori. Neanche Letta crede al fascismo alle porte, altrimenti avrebbe fatto un'alleanza almeno per pareggiare" conclude Travaglio.