Stasera Italia, Minoli: "Cosa devono fare Renzi e Calenda con Meloni"

Tra gli ospiti di Barbara Palombelli nella puntata di Stasera Italia andata in onda su Rete 4 c'era anche Giovanni Minoli, che ha dato una lettura diversa dell'opposizione esercitata finora da Giorgia Meloni e dal suo partito, Fratelli d'Italia, rispetto all'esecutivo guidato da Mario Draghi. "Penso che il grande alleato esterno del governo Draghi, mentre tutti litigavano, è stata la Meloni, che ha votato tutti i provvedimenti di Draghi, quasi tutti, pur essendo all'opposizione".

Quella della Meloni, insomma, ha rappresentato secondo lui "un'opposizione leale e costruttiva". Così facendo la leader di FdI avrebbe aiutato spesso l'ex premier "a superare molti ostacoli". Di qui la proposta del giornalista. Una proposta che riguarda soprattutto i leader di Azione e Italia Viva, ossia Carlo Calenda e Matteo Renzi. I due, ex Pd, hanno deciso di unirsi per formare il cosiddetto Terzo polo in vista delle elezioni. Peccato, però, che questo nuovo progetto non sia andato benissimo. Tanto da non riuscire a raggiungere la doppia cifra, come invece i leader speravano.

"Penso che Calenda e Renzi - questa la proposta di Minoli - potrebbero fare con la Meloni, dall'esterno, esattamente la stessa funzione, un’opposizione costruttiva". Secondo lui, insomma, i due ex dem potrebbero fare con la nuova premier quello che la Meloni ha fatto finora con l'ex banchiere.