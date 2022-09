L'aria che tira, Parenzo insulta: "Folle, delirante". Che disastro: cosa scorda

30 settembre 2022 a

a

a

Il ripescaggio di Umberto Bossi dopo un errore del Viminale ha tenuto banco nello studio di Myrta Merlino a L'Aria che tira su La7. Tra gli ospiti David Parenzo, a cui la conduttrice ha chiesto: "Hai capito il flipper?". Il giornalista, allora, si è scagliato contro la legge elettorale in vigore, il Rosatellum: "È una legge elettorale del cavolo, folle, delirante, che nessuno vuole e nessuno ha capito. Poi ci si chiede perché ci sia quell'assenteismo dalle urne. Magari per l'offerta politica, ma anche perché se tu non capisci chi voti e cosa voti... la legge elettorale deve essere trasparente, semplice, facile, immediata, quella migliore secondo me è quella dei sindaci, ma questo è tutto un altro discorso".

"Parenzo, sei arrivato in ritardo e ora pure...". Beccato così in diretta: figura di palta dalla Merlino | Video

Peccato però che quella legge elettorale sia frutto dell'operato della sinistra e non di altre forze politiche. E infatti prende il nome da Ettore Rosato, che ora è in Italia Viva, ma che ai tempi dell'approvazione del testo era uno dei principali sostenitori della legge e capogruppo del Partito democratico alla Camera. Tornando alla questione Bossi, poi, la Merlino ha detto: "Tant'è vero che noi ieri abbiamo fatto una puntata che è rimasta un po' sospesa, con cose nostalgiche su Bossi, che invece è in Parlamento".

David Parenzo a L'Aria che tira, il video

"Al circo": la Maglie umilia con una frase Parenzo, cosa è successo

"Poi anche questo però... - è intervenuto Parenzo - io ho grande rispetto per Bossi, lo conosco da 20 anni. Ho anche avuto il piacere di intervistarlo agli inizi, ma abbiamo passato due giorni a discutere se Bossi era o no in Parlamento... Salvini ha l'8% e dice: no, il problema è Bossi senatore a vita... ma di che stiamo parlando?".