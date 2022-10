Marta Fascina, l'odio rosso: "Mi vesto come lei", le frasi choc

19 ottobre 2022 a

Marta Fascina non fa centro. Non è passato inosservato il look della compagna di Silvio Berlusconi, apparsa con lui fuori dalla Camera. In abito blu abbottonato fino al collo, gonnellona, merletto, volto pallido e cerchietto nei capelli, la deputata di Forza Italia scatena i social."Sono rapita dai look della Fascina", scrive un utente anche se l'ironia non manca.

"Per Halloween mi vesto da Fascina", scrive qualcuno visto l’avvicinarsi del 31 ottobre, mentre altri gli fanno eco: "Arsenico e vecchi merletti o Norman Bates di Psyco vestito come la madre", "Certe immagini e situazioni nella giornata di ieri con Berlusconi e Fascina protagonisti sembrano un film di Tim Burton", "Secondo me Marta Fascina si veste così perché quando ha finito di spogliarsi Silvio già dorme, geniale".

E ancora, rimanendo sul cinema: "Anche un po' Morticia Addams... Lei ha pure la mummia vivente come accessorio!". E pensare che la Fascina ha spesso fatto ricorso ad Alessandra Rich, la stessa stilista di Kate Middleton. Così ecco che qualcuno prende le sue difese: "Non penso vi farebbe piacere essere presi per i fondelli per come vi vestite", osserva un utente che di fronte ad alcune pesanti osservazioni non si trattiene affatto.