Berlusconi, "Come libero l'Ucraina". Filtra un nuovo audio rubato

20 ottobre 2022 a

"L'audio di Berlusconi non finisce là, c'è dell'altro". Alessandro Siani, nel suo monologo politico a Striscia la notizia, non può non affrontare il caso politico della settimana, gli audio rubati alla Camera a Silvio Berlusconi su Putin, l'Ucraina e Zelensky. Dichiarazioni che hanno messo in grave difficoltà la premier in pectore Giorgia Meloni, in un momento in cui la partita toto-ministri non è ancora chiusa. Ma secondo Siani, conduttore del tg satirico di Canale 5 in coppia con Vanessa Incontrada, dobbiamo aspettarci altri colpi di scena.

"Berlusconi dice: 'Io so come fare a liberare i territori ucraini'. Gli chiedono: 'E come fa?'. 'C'ho l'asso nella manica'. 'E come fa? Fa attaccare coi droni? Con gli aerei? Con l'esercito?'. 'No, faccio attaccare Apicella con la chitarra e dopo 10 minuti se ne vanno tutti quanti", ironizza il partenopeo Siani, che qui gioca quasi in casa.



Dopo la pubblicazione dell'audio che ha fatto il giro del mondo, prosegue Siani, "lui che ha fatto? Se n'è andato a mangiare il gelato con la fidanzata", Marta Fascina. Il presidente aveva voglia di un gelato alla frutta. "Le piace melone?", gli avrebbe chiesto il negoziante. Risposta tranchant del Cav: "No, dammi tutti i gusti tranne melone, perché mi resta qua...". "Allora vuole un dolce? La torta della nonna?'. 'No, preferisco la nipote'". Siani ne ha anche per Enrico Letta, che ha rinfacciato alla Meloni i danni d'immagine all'Italia fatti all'estero non dall'opposizione, ma dalla maggioranza. "Letta, magari danni all'estero. Voi i danni li fate in Italia!". E tutti a casa.