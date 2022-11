Renzi imita la Meloni: "Finita la pacchia? Aò, sto a scherzà"

03 novembre 2022 a

Matteo Renzi si è esibito in un’imitazione di Giorgia Meloni a L’aria che tira, su La7. Il leader di Italia Viva stava parlando dei primi passi mossi dalla presidente del Consiglio: “È stata molto brava con Macron, non era facile iniziare un dialogo visti i dubbi di entrambi. La Meloni si sta rimangiando tutto quello che ha detto finora: uno dei primi provvedimenti è stata la proroga dei navigator”.

“Quante volte - ha ricordato Renzi - in aula ci aveva massacrato su questa storia? Adesso va a Bruxelles e deve dire è finita la pacchia. Le fanno: ‘Scusi, ma cosa significa, ci restituisce i 209 miliardi?’. E lei: ‘No, aò, mo’ sto a scherzà’”. “L’imitazione della Meloni è tanta roba”, ha sottolineato la Merlino, che poi ha lasciato proseguire il discorso a Renzi, che si è immedesimato nei panni della premier: “Io ho ricoperto questo ruolo e so che cosa si prova dal punto di vista umano, per questo noi faremo sempre un’opposizione sulle iniziative di governo e non sulla persona”.

Debora Serracchiani del Pd ha invece fatto l’opposto: “È andata dalla Meloni a dirle che sta un passo indietro rispetto agli uomini… ha pestato un fiore, mettiamola così. Ho il massimo rispetto che si deve a un presidente del Consiglio, però la Meloni se va in Europa a dire che è finita la pacchia poi deve portare l’assegno da 209 miliardi. Se invece va a dire ‘sono qua, parliamoci’, credo che farà bene. Nei prossimi 18 mesi - ha chiosato - la Meloni farà una piroetta su tutto: era anti-Draghi e ora è draghiana, era anti-Europa e ora la sostiene”.