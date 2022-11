Tagadà, come rosica Parenzo: "Cosa fanno in CdM"

04 novembre 2022 a

"Si è trovato il tempo di fare in fretta e male alcuni decreti". Esordisce così Tiziana Panella durante la puntata di Tagadà in onda su La7 venerdì 4 novembre. Davanti a lei, David Parenzo che partendo dalla stretta anti-rave prende la palla al balzo per attaccare il governo. Al centro? L'incognita legata alla legge di Bilancio: "I desiderata sono tanti, ma facendo i conti della serva, la cifra è quella". E ancora, in attesa del secondo Consiglio dei ministri del governo: "La prova sarà oggi, visto che il primo Cdm è andato male".

Il motivo? A detta del giornalista avrebbe partorito due proposte controverse: quella contro i raduni illegali, appunto, e quella sul carcere ostativo. Insomma, per Parenzo "la partenza è stata fallace perché volevano mandare un messaggio di qua, uno di là". Da qui la stoccata: "La sensazione è che in Cdm leggano i trend topic, i temi più dibattuti in rete, e su quelli vanno".

Peccato però che durante la prima conferenza stampa Giorgia Meloni avesse promesso: venerdì prossimo un altro Cdm per parlare delle bollette. Come ribadito più volte e dimenticato da Parenzo, il premier ha sempre sottolineato la necessità di fermare la crisi. Non a caso nella giornata di oggi sul tavolo ci sarà Nadef e Relazione sull'aggiustamento di bilancio da trasmettere al Parlamento. Non solo, perché al centro il lavoro sul dl bollette quater, che arriverà subito dopo il via libera delle Camere alla Relazione che verrà definita e votata oggi a Palazzo Chigi. Una roadmap serratissima.