L'Aria che tira, Massimo Giletti: "La vera pacchia per noi..."

04 novembre 2022 a

a

a

"Questo è un governo di destra-destra, non è che possiamo aspettarci che faccia cose di sinistra...": Massimo Giletti, ospite di Myrta Merlino a L'Aria che tira su La7, ha parlato delle prime mosse dell'esecutivo presieduto da Giorgia Meloni. Poi riferendosi all'Ue, ha detto: "L'Europa non ha tutto l'interesse a estromettere da un sistema europeo l'Italia, perché dopo 11 anni c'è un governo che viene eletto davvero dal popolo. Riconoscere che il popolo italiano non conta niente non sarebbe una cosa interessante per delle istituzioni europee che, a mio avviso, non è che si siano comportate molto bene...".

Massimo Giletti faccia a faccia col killer: uno scoop sensazionale

Secondo il conduttore di Non è l'Arena, comunque, "la vera pacchia per noi non potrà mai esserci. Abbiamo un debito pubblico talmente grande che tu a Bruxelles non puoi andare a sbattere i pugni". Poi riferendosi agli slogan della Meloni in campagna elettorale, ha spiegato: "È chiaro che quando sali sul palco a fare un comizio devi dare qualcosa di extra per la gente che è lì. Poi però lei poteva andare, che so, a Varsavia come primo viaggio, e invece no. E' andata a Bruxelles, in linea con Draghi. Io, come cittadino italiano, al di là di destra e sinistra, preferisco questa Meloni".

Massimo Giletti a Non è l'Arena, il video

"Mostra il volto per la prima volta". Clamoroso-Giletti, chi porta in studio: rivoluzione a La7

Sulla questione rave, invece, ha detto: "Non c'era bisogno di fare niente contro i rave? Si può darsi, ma sono segnali che le regole vanno rispettate". Infine, sulle voci secondo cui il decreto non sia stato scritto bene, ha dichiarato: "Noi ce l'abbiamo sempre con i politici, ma attorno...". "Ah certo, la macchina amministrativa", ha chiosato la Merlino.