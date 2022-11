Repubblica e Stampa, i titoli di oggi contro Meloni: come coprirsi di ridicolo

09 novembre 2022 a

I fatti sono questi: una nave Ong ha fatto sbarcare i migranti in un porto francese e altre due navi hanno trovato approdo in Italia. Dunque a questo giro, l'Italia non ha dovuto fare tutto da sola sostenendo il peso degli sbarchi interamente sulle proprie spalle.

Ma tutto ciò è avvenuto grazie alla posizione dura del governo che non ha arretrato davanti alle pressioni delle Ong e dell'Europa che chiedevano sbarchi immediati. A questo punto la linea della Meloni e di Piantedosi è stata efficace e va detto contro la narrazione che ne fa la sinistra. Grazie a una politica che nega le porte aperte a tutte le navi umanitarie, la Francia ha deciso di farsi avanti per sbloccare la situazione.

Una mossa su base volontaria che però apre una breccia il quel muro di gomma che ormai da tempo fa parte di quell'Europa che preferisce girarsi dall'altro lato per lasciare all'Italia tutto il peso dei migranti. A sinistra però fanno finta di non vedere il risultato raggiunto. E così i giornaloni che attaccano quotidianamente il governo, Stampa e Repubblica raccontano balle vendendo la mediazione raggiunta da Meloni come una sconfitta. La Stampa titola "Migranti, Meloni si arrende" e Repubblica titola "La Ue piega il governo". Il solito livore rosso su un governo che sta facendo il suo con un messaggio chiaro all'Europa: la pacchia degli sbarchi senza controlli dalle Ong è finita.