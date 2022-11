Giorgia Meloni, “prima volta”: chi c'è nel suo staff a Bali

15 novembre 2022 a

L’appuntamento del G20 a Bali è molto importante per Giorgia Meloni. La presidente del Consiglio ha infatti avuto un incontro bilaterale a pagine del vertice con Joe Biden: il colloquio si è incentrato sulla solidità dell’alleanza transatlantica e sulla cooperazione necessaria per far fronte alle sfide globali, dalla crescita economica alla sicurezza comune. Ovviamente grande attenzione all’Ucraina, con il sostegno italiano che non è in discussione.

Al di là dell’importanza dell’appuntamento, la nota di colore è rappresentata dal fatto che la Meloni sia volata a Bali insieme alla figlia Ginevra: è la prima volta che una bambina fa parte della spedizione di un presidente del Consiglio. La Meloni non si è infatti voluta separare dalla figlia di 6 anni nonostante la serie di importanti incontri istituzionali che la attendevano: un bel segnale per tutte le donne, si può essere il presidente del Consiglio senza smettere di essere mamma.

Nonostante gli impegni siano aumentati a dismisura da quando è salita a Palazzo Chigi, la Meloni non ha mai messo in secondo piano la vita quotidiana con la sua Ginevra. Quest’ultima era presente anche quando la madre ha ricevuto il passaggio di consegna da parte di Mario Draghi al Quirinale: in prima fila con la bambina c’era anche il compagno della Meloni, il giornalista Andrea Giambruno.