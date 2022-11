DiMartedì, bomba-Sallusti, zittisce Formigli: "Ha vinto Meloni e tu..."

16 novembre 2022 a

Al G20, "Giorgia Meloni è stata accolta con tutti gli oneri e il rispetto che si deve. È al tavolo con Biden e con Xi Jinping, con tutti i capi di Stato, perché è il presidente di un grande paese", spiega Alessandro Sallusti ospite di Giovanni Floris a DiMartedì, su La7, nella puntata del 15 novembre. "Se queste politiche di destra non piacciano a Formigli che è di sinistra ce ne faremo una ragione. Ma ha vinto la destra", attacca il direttore di Libero. "Esiste un interesse nazionale, lei è ossessionato da destra e sinistra", ribatte Formigli. "Siamo con Cipro, Grecia e Malta contro Francia, Germania e Spagna. Lo devi spiegare a un italiano".

"Tu dai per scontato che Francia, Germania e Spagna abbiano ragione. Se domani la Francia decidesse di chiudere Piazzapulita.... Io dovrei dire ha ragione la Francia", ironizza Sallusti, "Non pensavo fosse così stupido come esempio, si è superato", commenta il conduttore di Piazzapulita.

Qui il botta e risposta tra Alessandro Sallusti e Corrado Formigli

"La Francia e la Germania non stanno pensando a una nave con delle persone a bordo, stanno pensando agli interessi in Libia e al nuovo trattato dell'ente spaziale europeo che distribuisce 30 miliardi di fondi dove la Francia ne prenderà 15 e l'Italia 3", conclude Sallusti. "Ora l'Italia vuole ridiscutere il trattato facendo arrabbiare la Francia e la Germania".