Soumahoro, Gaia Tortora: "Il problema è come è arrivato alla candidatura"

Il caso di Aboubakar Soumahoro scuote la sinistra e accende il dibattito sui social. "La vicenda Soumahoro è un proiettile che colpisce al cuore la sinistra, una speranza così platealmente e clamorosamente tradita da non avere raffronti, una batosta politica e culturale ben più grave e cupa di una sconfitta elettorale", scrive in un post pubblicato sul suo profilo Twitter il giornalista del Il Fatto quotidiano Antonello Caporale. Che conclude: "I danni si conteranno a lungo, purtroppo".

"Purtroppo (e non entro nel merito giudiziario se c'è)", ribatte Gaia Tortora, conduttrice del TgLa7 e di Omnibus, "ricorda i casting di Veltroniana memoria. Il problema è come ci si arriva alle candidature". Una bella bordata alla sinistra che sul caso di Soumahoro è in grande imbarazzo.

E il primo a essere imbarazzato è Angelo Bonelli, il leader dei Verdi, partito di Soumahoro appunto: "Bisogna garantire che non ci siano zone d'ombra rispetto a una vicenda come quella del maltrattamento ai migranti. C'è poi una questione politica, motivo per cui ci stiamo confrontando con lui", ha detto ospite a Coffee Break su La7. "Quando abbiamo a che fare con questioni che attengono a maltrattamenti e sfruttamento non può che esserci massimo rigore e massimo sostegno all'autorità giudiziaria", ma "precisiamo anche" che Soumahoro "non è indagato e non è coinvolto nell'inchiesta giudiziaria". E quindi "ritengo fondamentale che ci sia un chiarimento perché quello che sta accadendo è molto grave".