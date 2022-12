Giulia Salemi, indiscrezioni pazzesche: "Giorgia Meloni l'ha notata. E così..."

01 dicembre 2022 a

a

a

Giulia Salemi avrebbe fatto colpo su Giorgia Meloni: il presidente del Consiglio l'ha notata alla Camera, dove l'influencer è stata invitata nei giorni scorsi a fare un discorso contro la violenza sulle donne. Adesso, stando a quanto riportato dal settimanale Oggi, la Meloni avrebbe in mente un progetto che proprio la Salemi potrebbe guidare. L'ex gieffina potrebbe diventare il volto di un’importante campagna di sensibilizzazione.

"Noi tutte putt***": Cristina Quaranta sbotta. E Sonia Bruganelli...

“La premier progetta di utilizzarla a stretto giro come testimonial di una campagna di sensibilizzazione per combattere le discriminazioni di genere”, si legge sul settimanale. L’obiettivo, per la Salemi, sarebbe quello di smarcarsi dall’immagine dell’influencer fine a se stessa. Con questo progetto, l'ex gieffina avrebbe l'opportunità non solo di ricoprire ruoli in tv, come sta succedendo adesso al GfVip, ma anche di sfruttare la sua sfera di influenza al servizio del pubblico, soprattutto sui temi più caldi a livello sociale.

"Su Canale 5...". Noemi Bocchi, bomba di Signorini: un "dramma" per Ilary Blasi

Parlando dell'invito per il discorso alla Camera, la Salemi ha confidato a Chi: "Mi sono chiesta ‘Perché io? Sarò la persona giusta?’. Poi ho pensato che, se avevano chiamato, un motivo c’era. Il mondo digitale sta avvicinando i giovani alle istituzioni e il mio video è arrivato a milioni di persone. Mi sono emozionata, succede quando qualcosa mi sta veramente a cuore. Ho ricevuto messaggi di donne che hanno trovato il coraggio di denunciare, ma hanno bisogno di tutela e protezione. Molte persone hanno paura perché si rischia di morire prima che vengano presi provvedimenti seri. Servono leggi più severe”.