Salvini lapidato, orrore sul Fatto Quotidiano: sangue dall'occhio e bava alla bocca

04 dicembre 2022 a

a

a

Matteo Salvini ha fatto molto discutere per alcune dichiarazioni sul Pos, in particolare per aver definito dei “rompipalle” i cittadini che vogliono pagare il caffè senza ricorrere ai contanti. Il Fatto Quotidiano ha dedicato al vicepremier una vignetta di Riccardo Mannelli piuttosto cruda: Salvini viene colpito in un occhio da una carta di pagamento elettronica, con la didascalia “Te POSsino…”.

Guarda la vignetta sul sito del Fatto Quotidiano

Intanto il leader della Lega è tornato sulla questione nel corso di un punto stampa in prefettura a Genova: “Sono per le libertà di tutti, ovunque ognuno deve essere libero di pagare quello che vuole come vuole, dove vuole; se uno vuole pagare con il Pos deve poter pagare col Pos, se vuole in contanti anche. Le multe devono essere previste per altro non per come uno utilizza il suo denaro lecitamente guadagnato. Mi stupisco dello stupore - ha aggiunto - certo, se in una manovra come questa da decine di miliardi le opposizioni si concentrano sul Pos vuol dire che è un'ottima manovra”.

"Ecco il video del barchino". Toh, che caso... Open Arms, gioco sporco contro Salvini

Sul tema in giornata è intervenuta anche Giorgia Meloni: “Il piccolo importo attualmente individuato da noi è quello della sanzione. Oggi se un esercente rifiuta l'importo può avere una multa: fino a 60 euro noi non vorremmo obbligare il commerciante a dover accettare il pagamento elettronico. La soglia dei 60 euro è indicativa, può essere anche più bassa. Su questo c'è una interlocuzione con la commissione europea, perché il tema del pagamento elettronico è uno degli obiettivi del Pnrr, quindi bisogna vedere come andrà a finire l’interlocuzione".