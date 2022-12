Paolo Brosio, "con quante sono stato a letto": la rivelazione choc

06 dicembre 2022 a

"Quante donne ho avuto? Non lo so, non ci voglio neanche pensare": Paolo Brosio ha parlato della sua vita privata ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format "i Lunatici". Riferendosi alla sua ultima relazione, poi, ha spiegato: "Oggi sono single, Maria Laura è stata l'ultima fidanzata che ho avuto, una ragazza molto più giovane di me. Ci sono state tante polemiche per la differenza d'età, quando entrano di mezzo i fotografi, le televisioni poi inizi a vedere il rapporto in un'altra maniera. Diventa un incubo. Ora penso a mia mamma".

Sul rapporto con le donne, ha detto anche: "Se incontro una bella ragazza e mi capita di passarci una serata di sesso? Non c'è niente di male agli occhi dell'uomo, agli occhi di Dio se vuoi andare in giro a fare sesso e basta non è che sia molto bello. Più donne hai più sei considerato figo, però se ragioni con gli occhi della fede il sesso non viene escluso, ma incluso nella vita di una coppia. Bisogna mettersi insieme con l'intento di creare qualcosa". E ancora: "Sennò tutti i giorni vai a letto con una diversa. Io facevo così, oggi ci penso. Le tentazioni ci sono ancora, soprattutto nel mio ambiente, però non è più come prima".

Brosio ha spiegato che la fede lo ha aiutato parecchio in un momento di grande difficoltà. Infatti, la svolta mistica "è arrivata dopo un periodo di problemi. È morto mio padre, ho avuto due separazioni. Ci sono state tante situazioni improvvise e impensabili che si sono verificate in meno di un anno, come la separazione dalla mia seconda moglie. Ho vissuto un momento difficile, lì ho sentito il desiderio di tornare in Bosnia, dove ero stato da inviato di guerra, a Medjugorje".