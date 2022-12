Fedez, il delirio di Michela Murgia: "Perché è un traditore del maschio"

13 dicembre 2022 a

Michela Murgia plaude Fedez. Perché è bravo? Perché gli piacciono le sue canzoni? No, niente di tutto questo. Alla scrittrice l'artista piace perché guadagna meno della moglie. Proprio così. Intervenuta ai microfoni di Muschio Selvaggio, il podcast condotto da Fedez e Luis Sal, la Murgia si complimenta con l'artista: "Che ti piaccia o meno sei un alleato, visto dal punto di vista maschilista sei una minaccia: stai con una donna che è più famosa di te, guadagna più di te, sei a casa spesso coi tuoi figli… Tu sei un traditore del maschio e del maschile".

L'assurda teoria della scrittrice non finisce qui. Nota per i continui attacchi a Giorgia Meloni (prima premier donna in Italia), la Murgia definisce il femminismo un movimento che "nasce dall'espressione del disagio di una parte della popolazione che sta scomoda dove sta. Se non vivi la discriminazione non capisci la necessità di fare attivismo per superare quella discriminazione".

Da qui la spiegazione a Fedez, criticato con Chiara Ferragni per le iniziative di solidarietà: "Il tuo problema di fondo è che sei ricco e all'interno del discorso intersezionale la questione del Capitalismo è centrale, quando decidi che vuoi fare un'azione di solidarietà che supporta i poveri e ci vai coi segni della tua ricchezza, per molti questa cosa è offensiva, devi accettare le critiche per l'ostentazione: questa cosa rende visibile il dislivello, che si tratta di una relazione in forte squilibrio".