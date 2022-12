Mihajlovic, la rivelazione di Giordano: "Cosa mi chiese nell'ultimo messaggio"

16 dicembre 2022 a

Il mondo dello sport, e non solo, piange Sinisa Mihajlovic. L'ex calciatore se n'è andato dopo una lunga battaglia contro la leucemia. A ricordarlo Mario Giordano. È lui, conduttore di Fuori dal Coro su Rete4, a svelare un retroscena sul Sinisa lontano dai riflettori. "L’ultimo messaggio che mi ha mandato Sinisa - scrive su Twitter - era perché voleva aiutare una coppia di anziani in difficoltà che aveva visto a Fuori dal Coro. Addio uomo dal cuore grande". Poi le tristi scuse: "Scusa se non ti avevo capito subito e grazie per quello che ci hai insegnato. Veglia su di noi da lassù".

A dare il drammatico annuncio nel pomeriggio di venerdì 16 dicembre, la famiglia attraverso un comunicato. "La moglie Arianna, con i figli Viktorija, Virginia, Miroslav, Dusan e Nikolas, la nipotina Violante, la mamma Vikyorija e il fratello Drazen, nel dolore comunicano la morte ingiusta e prematura del marito, padre, figlio e fratello esemplare, Sinisa Mihajlovic". E ancora: "Uomo unico professionista straordinario, disponibile e buono con tutti. Coraggiosamente ha lottato contro una orribile malattia. Ringraziamo i medici e le infermiere che lo hanno seguito in questi anni, con amore e rispetto, in particolare la dottoressa Francesca Bonifazi, il dottor Antonio Curti, il Prof. Alessandro Rambaldi, e il Dott. Luca Marchetti. Sinisa resterà sempre con noi. Vivo con tutto l'amore che ci ha regalato".

Mihajlovic, dopo i successi con le maglie di Stella Rossa, Roma, Sampdoria, Lazio e Inter, era tornato sulla panchina del Bologna. Poi, nel luglio 2019, la terribile scoperta. Come da lui comunicato in una commossa conferenza stampa a Casteldebole, Sinisa aveva contratto una forma acuta di leucemia.