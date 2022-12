CartaBianca, Annunziata soffia sul fuoco della rivolta: "Nuovo scontro sociale"

21 dicembre 2022 a

Siamo a CartaBianca, il programma condotto da Bianca Berlinguer su Rai 3, la puntata è quella di martedì 20 dicembre, l'ultima prima dello stop per Natale. Nel programma, dopo la consueta copertina di Mauro Corona, si spazia a tutto campo: dalla guerra, al Qatargate e fino alla politica e alla manovra.

Tra gli ospiti in studio ecco Lucia Annunziata, la conduttrice di Mezz'ora in più, sempre su Rai 3. E l'Annunziata spende parole pesantissime, controverse, sulla manovra che sta chiudendo il governo guidato da Giorgia Meloni (ora è lotta contro il tempo per evitare l'esercizio provvisorio: la manovra va approvata in via definitiva entro il 31 dicembre),

Secondo Lucia Annunziata, infatti, "questa finanziaria è stata fatta come prima presentazione di un programma politico. Vogliono ridisegnare lo scontro sociale con diversi soggetti. Questo è un governo mirato alla piccolissima società e all'idea che lo Stato non deve dare fastidio", taglia corto con un giudizio durissimo.

Tra gli altri ospiti in studio, anche Giovanni Donzelli, responsabile dell'organizzazione di Fratelli d'Italia, il quale riconduce il dibattito sulla manovra su toni meno estremi e afferma: "Arriveremo nei tempi con la manovra, il governo sta facendo miracoli. C’è attenzione all’energia, al mondo produttivo, alle famiglie e ai ceti deboli". E ancora, parlando delle misure fiscali, spiega che "la rottamazione delle cartelle esattoriali tra il 2010 e il 2015? È un principio di buon senso, non riusciremmo mai a riscuoterle", conclude Giovanni Donzelli.