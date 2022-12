Toni Capuozzo, dramma privato: "Ho lasciato l'ospedale"

24 dicembre 2022 a

Toni Capuozzo si confessa e lo fa alle porte del Natale. Il giornalista e conduttore di "Terra!", in un post su Facebook ha voluto spiegare il motivo della sua assenza sulla scena pubblica nelle ultime settimane. Di fatto a quanto pare Capuozzo avrebbe trascorso un periodo in ospedale. Una notizia tenuta nascosta per ovvi motivi di privacy, ma che lo stesso cronista ha deciso di condividere con i suoi follower con un post che ha suscitato non poca apprensione.

Nella foto postata sui social appare una valigia all'interno di una stanza di degenza in ospedale e un messaggio che spiega tutto: "Ecco, questa mattina ho lasciato di nuovo l'ospedale. Un viaggio breve, fino a casa. E così mi trovo davanti al più semplice dei Natali: cosa vuoi volere di più ? Non c'è bisogno che qualcuno ti ricordi chi non torna a casa o chi è solo: lo sai. Ti importa poco il menù, o gli addobbi, i regali e tutto il resto, perfino il luogo: bastano le persone, e stare in mezzo a loro, normale".

Poi Capuozzo aggiunge: "Non ti devono ricordare i valori autentici, dietro la fiera: è un Natale semplice come un ciottolo di fiume, il tuo. Se deve avere un odore, è quello di tanto tempo fa: la cera delle candele, la pece dell'abete, i mandarini appesi ai rami, e poi sbucciati sulla stufa. Un abbraccio affettuoso a tutti voi, e a ciascuno, e più forte a chi ne ha più bisogno: buon Natale, e scusate le assenze e i silenzi". Insomma il Natale di Capuozzo per fortuna sarà a casa, vicino alla sua famiglia. Il migliro finale per questo percorso difficile che ha dovuto affrontare.