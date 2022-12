Giorgia Meloni, ecco il "caganer": sconcertante regalo dalla Spagna

28 dicembre 2022 a

Tanti i regali ricevuti da Giorgia Meloni nel primo Natale da presidente del Consiglio. Eppure, uno tra i più apprezzati, sembrerebbe il dono fattole dai palazzi del potere di Spagna: una statuetta, il Caganer. Proprio così, come riportato da Dagospia, si tratta di una preziosa statuetta catalana portafortuna. In questo caso, la persona raffigurata viene ritratta mentre è intenta a fare i suoi bisogni. L'unica condizione per assicurarsi una buona sorte? Spostare la statuetta nel presepe ogni giorno.

Tanti i nomi che hanno ricevuto il cadeau: si va da Donald Trump a Papa Francesco, fino a Obama e Zelensky. Ma a stupire è un'altra notizia: era dai tempi di Silvio Berlusconi che il Caganer non veniva dedicato a un politico italiano. Nemmeno a Mario Draghi. Insomma, un successo per la Meloni....

Il Caganer, nato tra il XVII e il XVIII secolo, rappresenta una figura tipica del costume locale. Quest'ultima viene posta nei presepi allestiti nella Catalogna e in alcune località della Comunità Valenzana, oltre che nella vicina Andorra. A volte la si può notare anche nei presepi delle isole Canarie, per esempio a Tazacorte, nell'isola de la Palma. Insomma, in Spagna la statuina è famossima e chi la riceve altrettanto.