Sorgi inchioda Conte: "Terribili ispezioni a Cortina"

10 gennaio 2023 a

a

a

Fanno ancora discutere le vacanze natalizie di Giuseppe Conte. L'ex premier ha seguito la filosofia del suo Movimento e ha trascorso un Capodanno a Cinque Stelle. Nel vero senso della parola. Immortalato con la compagna Olivia Paladino al Grand Hotel Savoia, la presenza del leader pentastellato a Cortina ha sollevato parecchia polemica. Tra gli ultimi a sottolineare qualche contraddizione è Marcello Sorgi. Ospite di Stasera Italia su Rete 4, l'editorialista de La Stampa esordisce: "Bisogna ricordare che nel governo gialloverde, il Conte 1, o forse nel Conte 2, si caratterizzò uno dei provvedimenti identitari, ossia delle ispezioni terribili a Cortina".

"Sai che banalità...": Grand Hotel Conte, Salvini ridicolizza il grillino

Il riferimento nella puntata di lunedì 9 gennaio è ai controlli a tappeto su eventuali evasori fiscali. Controlli che fecero storcere il naso al giornalista: "Come se Cortina fosse solo un luogo di evasori fiscali...", prosegue mentre Barbara Palombelli sembra dargli ragione: "È vero". Sorgi spiega che gli stessi albergatori si indignarono: "Non tutti gli hotel a Cortina costano 2.500 euro a notte, così come non credo che tutte le stanze dell'hotel dove ha alloggiato Conte costino così". Eppure qualche incongruenza c'è: "Ma se da presidente del Consiglio ti vanti perché hai mandato le ispezioni a Cortina e poi ci vai in vacanza, qualche problema nasce".

"Come ho pagato l'hotel". Rissa a Cortina, Renzi demolisce Conte

E nasce anche per il numero uno dei Cinque Stelle. I giorni scorsi, infatti, Silvia Fregolent ha presentato un'interrogazione parlamentare. L’esponente del Terzo Polo ha chiesto al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi se il Viminale "sia a conoscenza di quanto riportato in premessa. E se la scorta dell’on. Giuseppe Conte è stata impegnata a tutela dello stesso a Cortina d’Ampezzo durante il suo pernottamento nel periodo di Capodanno, con quante unità, dove è stata fatta alloggiare e quanto sia stato speso dalle forze dell’ordine per il suddetto periodo".