Saviano, amnesia su Messina Denaro: scorda i meriti del governo Meloni

Neanche di fronte al clamoroso arresto del super latitante Matteo Messina Denaro, Roberto Saviano riesce a fare i complimenti al governo Meloni. "L’ultimo sovrano della generazione stragista di Cosa Nostra non è riuscito più a nascondersi. Arrestato ’U Siccu' Matteo Messina Denaro! Ovviamente era nella sua terra: come tutti i capi era esattamente nel luogo dove tutti sapevano fosse", ha scritto quasi imbarazzato l'autore di Gomorra su Twittter.

"È una giornata storica, un giorno di festa per le persone perbene e per le famiglie delle vittime della mafia, perché il sacrificio di tanti eroi non era vano. Oggi possiamo dire ai nostri figli che la mafia si può battere. Non abbiamo vinto la guerra, ma questa era una battaglia fondamentale da vincere ed è un colpo duro per la criminalità organizzata", ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, incontrando i giornalisti al piano terra del Palazzo di Giustizia di Palermo.

"Mi piace immaginare che questo possa essere il giorno nel quale viene celebrato il lavoro degli uomini e delle donne che hanno portato avanti la guerra contro la mafia: è una proposta che farò", ha concluso la Meloni.

Lo stesso presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha telefonato questa mattina al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e al Comandante dell’Arma dei Carabinieri per esprimere le sue congratulazioni per l’arresto di Messina Denaro, realizzato in stretto raccordo con la magistratura. Ma per Saviano era troppo perfino un tweet.