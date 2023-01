Flavio Briatore imbarazza Toninelli: "Che ministro era"

21 gennaio 2023 a

a

a

Anche Flavio Briatore plaude Matteo Salvini. "Ora come ministro delle infrastrutture - ha detto l'imprenditore in un post su Twitter condiviso dalla Lega - abbiamo Salvini che sicuramente è meglio di Toninelli, che era il ministro delle gaffe". Basta pensare che l'ex senatore, alla guida delle Infrastrutture, aveva commesso un clamoroso scivolone. Parlando del tunnel del Brennero, aveva detto: "Sapete quante delle merci italiane, quanti degli imprenditori italiani utilizzano con il trasporto principalmente ancora su gomma il tunnel del Brennero?" disse l’allora ministro a margine di un incontro con la commissaria Ue Violeta Bulc il 9 ottobre 2018, ignorando però che l’opera ancora non esiste. Si riferiva al valico del Brennero. Insomma, un errore senza precedenti.

Capodanno da dimenticare per Briatore: cosa ha mostrato la Gregoraci

Per non parlare poi dello strafalcione sul Ponte Morandi. Nel novembre 2018 esultò in Aula per l'approvazione del decreto Genova alzando un pugno al cielo. "L'esultanza? Ne sono orgoglioso, gli altri esultavano per i favori alle lobby", commentò dopo le critiche a tragedia avvenuta.

"Notte insieme in hotel". Briatore con lei: la riconoscete? Uno scoop pazzesco

E inutile dire che gli italiani faticano a dimenticare, Briatore compreso. D'altronde non sono una novità le critiche dell'imprenditore al reddito di cittadinanza, cavallo di battaglia M5s. "È giusto sospenderlo perché noi abbiamo bisogno di gente che vuole lavorare", è uno dei tanti biasimi.