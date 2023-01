Il Cavallo e la torre: "Tank all'Ucraina? Terza guerra mondiale"

24 gennaio 2023 a

"L'invio dei carri armati tedeschi Leopard in Ucraina è il nuovo bivio di fronte al quale si trovano gli alleati occidentali e di fronte al quale si trova la guerra in Ucraina a quasi un anno dall'inizio del conflitto": Angela Mauro ne ha parlato in collegamento con Marco Damilano a Il cavallo e la torre su Rai 3. La giornalista dell'Huffington Post ha fatto riferimento alle forti divisioni presenti in Europa e in Germania in particolare, dove il cancelliere Scholz ha tentennato parecchio sull'invio dei tank a Kiev.

"Resta una forte divisione - ha continuato la Mauro -. Oggi a Bruxelles al Consiglio dei ministri degli Esteri resta una forte divisione tra gli Stati membri, che è stata ammessa anche dall'Alto rappresentante della politica estera dell'Ue Josep Borrell. Quest'ultimo ha detto: 'Siamo divisi e abbiamo diverse idee su questo tema'".

A preoccupare è soprattutto la possibile escalation del conflitto: "Dietro la storia dell'invio dei carri armati si nasconde anche un ragionamento un po' più largo, domande del tipo 'che cosa vogliamo fare di questa guerra?', 'cosa sta diventando questa guerra?'. E diverse fonti a Bruxelles non nascondono il rischio che i carrarmati più moderni inviati in Ucraina possano trasformare il conflitto in un terzo conflitto mondiale, una escalation senza via di ritorno".