Elly Schlein, chi è la sua compagna: "Vivono insieme, si chiama Paola. E..."

Elly Schlein è sulla bocca di tutti in questi giorni. D’altronde la sua vittoria alle primarie del Pd è stata clamorosa, dato che praticamente nessuno se l’aspettava. Da quando è diventata la nuova segretaria dem l’attenzione nei suoi confronti è aumentata a dismisura: in certi casi è diventata quasi morbosa, dato che c’è chi vuole scavare persino nella sua vita privata, alla quale la diretta interessata tiene molto.

Non a caso nessuno sa chi sia la compagna: il Corriere della Sera la definisce “il segreto meglio custodito del Nazareno”. Tre anni fa la Schlein aveva fatto un’eccezione sulla sua privacy, andando in tv da Daria Bignardi a fare coming out: “Sono molto riservata sulla mia vita personale, ma faccio un’eccezione. Ho amato molti uomini e molte donne, in questo momento sto con una ragazza e sono felice, finché mi sopporta”. Da allora in molti hanno cercato di scoprire qualcosa in più, ma sulla misteriosa compagna della Schlein è emerso poco o nulla, giusto qualche indizio.

“Vivono insieme, si chiama Paola ed è ancora più riservata di Elly”, è il massimo che una deputata del Pd ha confidato al Corriere della Sera. Finché sarà possibile la relazione della nuova segretaria rimarrà quindi avvolta nel massimo riserbo: è chiara l’intenzione della Schlein di proteggere la compagna da occhi e orecchie indiscrete, soprattutto adesso che ricopre un ruolo politico molto importante.