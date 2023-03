Nicola Porro asfalta Stampa e Repubblica: "Fanno il cu*** alla Guardia Costiera perché..."

04 marzo 2023 a

a

a

L'offensiva mediatica dei quotidiani di sinistra sulla strage di Cutro è feroce e martellante. Nel mirino, la Guardia Costiera, accusata di aver lasciato morire i migranti al largo delle coste della Calabria. "Strage di Stato", ha titolato La Stampa, titolo poi rivendicato in tv dal direttore, Massimo Giannini. E al coro, ovviamente, si è unita anche Repubblica.

Accuse gravissime, che scatenano tra le altre la reazione di Nicola Porro, il cui pensiero viene perfettamente sintetizzato nel giro di una ventina di secondi, quelli del video che potete vedere qui in calce, dove Porro passa all'attacco: "La Guardia Costiera ha salvato migliaia, migliaia, mi pare 25mila persone. E adesso stiamo facendo un cu*** così alla Guardia Costiera perché non è intervenuta nel salvataggio e perché sarebbe vittima degli ordini di Salvini che gli avrebbe detto di non intervenire nel salvataggio. Ragazzi, questo è quello che stanno dicendo Stampa e Repubblica", conclude furibondo.

"Motovedette in azione": la risposta della Guardia Costiera che gela la sinistra

Parole chiare, precise, importanti, che danno la cifra della gravità delle accuse. Parole apprezzate da Matteo Salvini, il vicepremier e leader nella Lega finito nel mirino di quest'offensiva insieme a Matteo Piantedosi, ministro dell'Interno. Tanto che Salvini rilancia il breve video sui social, commentando di suo pugno: "In 30 secondi Nicola Porro smonta le vergognose accuse di alcuni giornali di sinistra contro la Guardia Costiera". Insomma, giù le mani dai nostri militari.