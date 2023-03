Crosetto, "l'accompagno alla polizia e...": in commissariato l'impensabile

11 marzo 2023 a

Guido Crosetto è stato protagonista di una sorprendente vicenda. A raccontarla è lo stesso ministro della Difesa su Twitter: "In farmacia entra un’anziana. 'Cerco mio figlio'", dice la signora mentre dietro il bancone spiegano: "'È la quinta volta che viene, qui non lavora suo figlio'. Da due ora vagava. Senza idea di dove si trovava. L’accompagno lì vicino, alla polizia. Spiego. 'Lei chi è, mi da un documento? Sono il Ministro della difesa'. 'Ah un collega". Un racconto che ha quasi del surreale e che ha stupito gli utenti del web. E agli increduli, il co-fondatore di Fratelli d'Italia confida: "Sisi, tutto vero".

Tanti i commenti sotto il post: "Sentirsi dare del collega – scrive Roberto – vuol dire che Lei sta facendo ottimo lavoro e che fa parte della famiglia in divisa". E ancora: "Grande ministro Crosetto, poi anche senza scorta, chapeau!", osserva un altro follower. Mentre c’è chi sottolinea: "Sembra una barzelletta! Grande cuore…".

Poi non mancano i soliti odiatori che provocano: "Trasferimento in Calabria, così impara". Una frecciata a cui il ministro replica: "Mica sono uno di voi, io ho sorriso e gli ho dato una pacca sulla spalla". Non è la prima volta che Crosetto racconta ai suoi tanti seguaci accadimenti della sua vita privata. E questa ne è la riprova.