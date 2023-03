Carlo Cambi travolge David Parenzo: "Dici putt***"

22 marzo 2023 a

Gli animi si accendono a L'Aria Che Tira. A gettare benzina sul fuoco ci pensa Myrta Merlino. La conduttrice di La7 commenta "Giorgia Meloni visibilmente nervosa" durante la discussione alla Camera. Ecco allora che prende la parola Carlo Cambi: "Ricordo a David Parenzo che il fronte non compatto c'è ovunque, in Francia, in Germania...". Apriti cielo.

"Da noi non ho visto Scholz in Piazza Rossa con la maglietta di Putin", interviene l'altro ospite in studio nella puntata di mercoledì 22 marzo mentre il giornalista sbotta: "Sei un mistificatore, l'Italia finora ha avuto una posizione granitica. Le balle mi danno fastidio. Voglio vedere se la Schlein ha la stessa linea di Letta. Ovunque sulla guerra ci sono posizioni diverse". Finita qui? Niente affatto: "Ti sei improvvisamente eccitato", risponde Parenzo.

Ma Cambi non si arrende e attacca: "Sì, mi sono eccitato perché le balle mi danno fastidio. Se fai il cronista non dire balle". "Quando ti toccano Salvini - prosegue Parenzo - improvvisamente ti ecciti". "Io non voto Salvini - tuona ancora Cambi -. ma stai dicendo putt*** in tv". Il riferimento è al sospetto avanzato pochi minuti prima dal conduttore di In Onda. Parenzo ha infatti insinuato che "quando Meloni parla di 'propaganda irresponsabile sulla pelle dell'Ucraina' si rivolge alla Lega?". E ancora: "Interessante questo stralcio, Meloni si rivolge alla Lega? Le contraddizioni purtroppo ci sono. I 5 Stelle in questo momento sono in Parlamento ma non sono determinanti, perché la maggioranza ha i suoi numeri".