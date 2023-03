Laura Boldrini, rissa tv con la Chirico: "Ma che cosa sta dicendo?!"

24 marzo 2023 a

Volano stracci tra Annalisa Chirico e Laura Boldrini. Terreno di scontro PiazzaPulita. Nella puntata di giovedì 23 marzo su La7 si parla dell'emergenza migranti e della linea del Pd che, a detta della giornalista, strizza l'occhio ai trafficanti di esseri umani. "Bisogna trovare il capro espiatorio - esordisce la parlamentare dem in riferimento al governo -. Il decreto Cutro che si accanisce contro lo scafista quando questo è comprovato che è la persona che non ha abbastanza soldi per partire od obbligata a farlo. Il trafficante si guarda bene, sta a casa".

"Verso il concorrente per reati di mafia - incalza a quel punto la Chirico - voi avete simpatia?". A rispondere non è però la Boldrini, quanto più Annalisa Cuzzocrea: "Ma noi non abbiamo espresso simpatia". E ancora: "Esprimete simpatia verso i trafficanti?", torna a domandare la Chirico mentre la Boldrini si limita a rispondere: "Ma cosa sta dicendo?".

Per la giornalista infatti la tragedia di Cutro non è responsabilità del governo, quanto più dei trafficanti di esseri umani: "L'imbarcazione, stando ai testimoni, era a 100 metri dalle coste italiane. Poi però i trafficanti, vedendo delle luci e temendo di essere scoperti, hanno effettuato una manovra. Senza questa brusca manovra il barchino sarebbe arrivato sulle coste italiane". Poi il riferimento a Frontex, l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera: "Il loro aereo ha detto che c'era buone condizioni di galleggiabilità, quindi è partita la Guardia di Finanza. Mentre Malta e Grecia si rifiutano".