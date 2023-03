Papa Francesco, il ribaltone: fuori dal Gemelli, "presiederà tutti i riti"

31 marzo 2023 a

La notizia è stata battuta alle 10 dall'Adnkronos e ribalta i piani del Vaticano riguardo le funzioni che precedono la Pasqua. "Il Papa, in base alle informazioni che ho io, uscirà sabato dal Gemelli, così potrà presiedere tutti i riti della Settimana Santa", ha detto il cardinale Giovanni Battista Re, decano del Collegio cardinalizio. Le parole di ottimismo del porporato sono supportate dalle notizie rassicuranti che arrivano dallo staff medico del Papa al Gemelli: anche la seconda notte è trascorsa tranquillamente e già ieri si parlava di un "netto miglioramento" delle condizioni di salute di Francesco, ricoverato da mercoledì pomeriggio per una infezione respiratoria.

Con le dimissioni di sabato dall'ospedale, la presenza di Papa Francesco è prevista anche nella Messa della Domenica delle Palme. Bergoglio, invece, non dovrebbe fare la processione della Domenica delle Palme. "Con il Pontefice", spiega il cardinal Re, ci sarà in ogni celebrazione un cardinale celebrante al quale spetteranno le incombenze all’altare". Il cardinale Sandri celebrerà le Palme, "io", ribadisce Re, "la domenica di Pasqua. Il Papa ci sarà per l’Urbi et Orbi, leggerà il messaggio e presiederà tutti i riti".