Schlein, "che coraggio...": Mauro Corona, parole pesantissime

19 aprile 2023 a

Mauro Corona plaude Elly Schlein. I complimenti arrivano direttamente in tv, a CartaBianca nella puntata del 18 aprile su Rai 3. L'alpinista dice di apprezzare "la gente che ha coraggio e quindi Schlein mi piace. Chi ci governa deve attualizzarsi: la società di oggi è diversa da quella del passato". Già alla sua vittoria come leader del Pd, Corona non aveva nascosto che "alla fine ho cominciato a immaginare che Elly Schlein avrebbe vinto le primarie. Sentendola parlare mi ricorda, forse per la sua parlantina, un po’ la Meloni degli inizi. Ben venga finalmente una donna segretaria del Pd".

Un pensiero che lo accomuna a Oscar Farinetti, anche lui in collegamento con Bianca Berlinguer. "Mi piace Elly Schlein, la trovo vera e sincera. Mi piace la sua attenzione ai diritti anche perché stiamo attraversando un momento pericoloso, quello dei divieti", commenta a sua volta l'imprenditore lanciando una frecciata all'esecutivo della Meloni.

Intanto, proprio poche ore prima, la segretaria dem ha dichiarato guerra al governo. La Schlein è scesa in piazza contro il decreto Cutro che "riesce a smantellare il sistema di accoglienza diffusa in modo ancora più violento dei decreti sicurezza, che pure erano stati su più punti censurati dalla stessa corte costituzionale, quindi noi sicuramente ci opponiamo". Inoltre c'è l'idea di "fare saltare la protezione speciale che esiste almeno in 18 paesi europei nonostante le bugie di Giorgia Meloni".