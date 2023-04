CartaBianca, Senaldi fa impazzire gli animalisti: "Cosa deve fare l'uomo"

20 aprile 2023 a

Si parla delle sorti dell'orsa JJ4 a CartaBianca. Tra chi difende l'animale e chi chiede l'abbattimento si inserisce Pietro Senaldi. Per il condirettore di Libero quello che sta andando in scena in questi giorni è un dibattito senza senso. "Se due anni fa fosse stata eseguita l’ordinanza di abbattimento dell’orsa - esordisce nella trasmissione di Bianca Berlinguer su Rai 3 -, oggi Andrea sarebbe vivo. L’orso fa l’orso, ma anche l’uomo deve fare l’uomo. Non umanizziamo l’orso, non è una vendetta. È l’uomo che deve difendersi".

Il caso è noto: settimane fa un runner, Andrea Papi, è stato ucciso dall'orsa in cui si è imbattuto. Già in passato l'animale aveva aggredito due persone, portando i cittadini a chiedere l'abbattimento. E proprio su questo si focalizza il dibattito: da una parte c'è chi come il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti ammette che "avremmo voluto abbatterla", dall'altra ci sono gli ambientalisti.

Questi ultimi sperano di trovare un luogo dove poter spostare l'animale e lasciarlo vivere. Da qui la proposta dello zoosafari di Fasano, in provincia di Brindisi, pronto ad accoglierla. Ad aggiungersi al coro degli animalisti un altro ospite della Berlinguer, Mauro Corona. Per lui "abbattere l’orsa Jj4 non risolverebbe la situazione, ci sono ancora tanti orsi e le mamme vogliono difendere i loro cuccioli. Capisco le paure degli abitanti della zona, ma non è uccidendo gli orsi che si risolve la situazione".