Fiorello, "vaffa" in diretta: "Ecco il dito medio", contro chi protesta

Grosse novità su Twitter: è sparita la spunta blu sugli account di tantissimi volti noti, che finora venivano riconosciuti proprio da questo simbolo. La decisione è stata di Elon Musk. Tra chi si è visto togliere questa sorta di riconoscimento ci sono personaggi come Barbara D’Urso, Rosario Fiorello, Antonella Clerici e molti altri. In molti hanno commentato quest'ultima decisione in modo molto pacifico e anche ironico.

Ora chi vuole la spunta blu su Twitter dovrà sborsare 8 dollari al mese. Molti vip, però, hanno deciso di salutare il celebre simbolo, non avendo intenzione di pagare. Tra coloro che hanno detto la propria su questa novità, si è fatto notare Fiorello, che a Viva Rai2 ha rivelato di aver messo al posto della spunta un dito medio: “L’ho messo io per protesta”. E poi: “Elon basta, io non ti pagherò”. Fiorello, poi, ha fatto notare che la spunta blu è stata tolta anche al Papa. In questo caso, però, Musk ha rimediato aggiungendo una spunta grigia per segnalare il suo profilo come account istituzionale.

A commentare la notizia è stata pure la D’Urso, che al posto della spunta ha messo un cuore, simbolo del suo saluto “col cuore”: “Buongiorno a tutti con la mia nuova spunta #colcuore Bye bye Elon Musk!”, ha scritto. Giulia Salemi, invece, ha commentato: “Ciao spunta blu reale, è stato bello”. Così l’ex gieffina ha fatto sapere che neppure lei pagherà la quota richiesta da Musk. Uguale la posizione di Antonella Clerici: “Io ho messo la stella”.