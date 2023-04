25 Aprile, Senaldi su Meloni: "Spero in un passo definitivo"

23 aprile 2023 a

"Il fascismo sappiamo tutti che è stata una dittatura sanguinaria che ha lasciato il paese in macerie": Pietro Senaldi, in collegamento con David Parenzo e Concita De Gregorio a In Onda su La7, ha partecipato al dibattito sul 25 aprile, con particolare riferimento alle polemiche degli ultimi giorni. "Per quanto riguarda le celebrazioni - ha spiegato il condirettore di Libero - si vede che quando la destra è al governo è una festa molto divisiva. Io se fossi un esponente del centrodestra non andrei in piazza per farmi fischiare e dare del fascista".

"Tu condividi quello che ha detto oggi Fini?", ha chiesto poi il conduttore, riferendosi alle parole dell'ex leader di An che, in studio con Lucia Annunziata a Mezz'ora in più, ha invitato la destra a evitare divisioni. "Ha detto una cosa molto giusta - ha risposto allora Senaldi -. Una delle mie speranze è che tra due giorni all'Altare della Patria Meloni faccia un passo definitivo per archiviare queste polemiche. Ovviamente dipende da lei che è il presidente del Consiglio".

Tornando a Fini, oggi dalla Annunziata ha pubblicamente invitato la Meloni a usare la ricorrenza del 25 aprile per mandare un messaggio che possa far imboccare alla politica la strada della pacificazione dopo le parole e i veleni della sinistra degli ultimi giorni.