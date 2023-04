Lapo Elkann si scatena contro John: "Un giornale che...", la figuraccia

28 aprile 2023 a

"Perché non creare un giornale chiamato Good News !!!!! Perché purtroppo il mondo non e pronto !!!!": Lapo Elkann lo scrive su Twitter. E secondo diversi utenti, nel suo mirino ci sarebbe il gruppo editoriale Gedi appartenente alla sua famiglia. Se così fosse, comunque, non sarebbe la prima volta che l'imprenditore finisce col criticare aziende di famiglia. Ovvero il fratello, John Elkann.

È già successo, per esempio, che Lapo prendesse di mira la Juventus. Nei giorni scorsi ha commentato con grande rammarico l'eliminazione dei bianconeri nel doppio confronto di semifinale della Coppa Italia contro l'Inter. E su Twitter ha scritto: "Nello sport si vince e si perde. Ma mi piange il cuore nel vedere la NOSTRA JUVE giocare così, senza testa e senza cuore. Ci meritiamo tutti molto di più". Un messaggio che era stato anticipato da "non è il nostro anno. Meglio pensare a lavorare duramente nella prossima stagione con giocatori e allenatore". E non sarebbe andata meglio alla Ferrari, su cui Lapo ha scritto: "Ha bisogno di serietà e squadra vincente, nei box e fuori, è ora di darci una svegliata".

Tornando al tweet sul giornale Good News, Dagospia ha fatto notare che in realtà esiste già: "Si chiama Buone notizie ed è l'inserto del Corriere, inventato da Urbano Cairo ormai sei anni fa...".