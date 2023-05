Cartabianca, profezia-Orsini: "Tempi lunghi e bui. Vladimir Putin..."

10 maggio 2023 a

"Vladimir Putin sta devastando l’Ucraina e la sta deindustrializzando facendola regredire": lo ha detto Alessandro Orsini a Cartabianca su Rai 3. Secondo il professore, "si sta creando grande attesa sulla controffensiva ucraina ma non sarà così. Prevedo tempi lunghi e bui". Quello della presunta controffensiva di Kiev è un tema molto sentito anche a Mosca: basti pensare che si tratta dell'argomento più discusso nei talk show e sui media russi.

"La Russia è un Paese spaventosamente forte - ha proseguito Orsini, in studio con Bianca Berlinguer - non è il Paese che è stato descritto dai nostri media". Sulla parata organizzata ieri per le celebrazioni del giorno in cui i russi ebbero la meglio sui nazisti nella seconda guerra mondiale, Orsini ha fatto riferimento al fatto che la cerimonia di quest'anno sia stata molto più dimessa del solito: "Credo sia una scelta di psicologia interna. Ci sono tanti soldati russi che stanno morendo in Ucraina".

Secondo alcuni esperti ed osservatori del conflitto, la scelta della Russia di ridimensionare i festeggiamenti sarebbe stata determinata sia dal rischio di attacchi contro Putin, soprattutto dopo l'assalto al Cremlino con i droni, sia dalla volontà di non mettere in pubblica piazza il numero reale di caduti sul fronte ucraino.