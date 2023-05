Schlein, la mazzata di Mauro Corona: “Perderà sempre”, com'è ridotta la sinistra

30 maggio 2023 a

a

a

Bianca Berlinguer ha aperto la puntata di martedì 30 maggio di Cartabianca, su Rai3, con il solito dialogo con Mauro Corona. Impossibile non partire dalle elezioni comunali, con il centrodestra che ha vinto praticamente dappertutto e il centrosinistra che invece è stato bocciato nettamente, anche perché si è presentato quasi sempre diviso. “Abbiamo perso e perderemo sempre”, ha esordito lo scrittore montanaro.

"Cosa non riesco a capire": Elly Schlein demolita anche da Severgnini

“La gente - ha aggiunto - è stufa di essere presa in giro dall’intellighenzia di sinistra. Adesso vedremo se riusciranno a fare quello che hanno promesso, il problema è che gli altri non lo hanno fatto e la gente ha detto ‘provo a votare di là’. Anche qui da me fior di comunisti hanno votato di là quest’anno perché sono stanchi di balle e di zuffe. Io spesso ho dei dubbi su questa sinistra. Elly Schlein? Non riesco neanche a memorizzare il suo nome”.

"Sfida impossibile?". Gruber, come giustifica il disastro-Schlein

Inoltre Corona ha posto l’accento sul fatto che il centrodestra, quando conta, riesce sempre a fare la coalizione, mentre il centrosinistra neanche ci prova: “È grave perché a sinistra tutti credono di essere uno meglio dell’altro e nessuno si fa da parte. La destra invece è compatta quando c’è da votare e spero che faccia bene, ho pure qualche fiducia in loro: non fanno le risse tra di loro - ha chiosato lo scrittore - non si sparano con il fuoco amico”.