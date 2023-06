Saviano: "Salvini fugge dal processo". Ma... che figuraccia

03 giugno 2023 a

a

a

Roberto Saviano torna ad accusare Matteo Salvini di «fuggire dal processo». Partiamo dai fatti. Nuova udienza per la querela del ministro delle Infrastrutture allo scrittore (che nel 2018 aveva definito il leader leghista «ministro della mala vita»). In programma c’è proprio la testimonianza di Salvini, il quale però in aula non c’è (l’udienza è rinviata al 7 dicembre) e si becca una valanga di insulti a mezzo video social dall’imputato. «Da 5 anni», sbotta per esempio l’autore di Gomorra «sono ostaggio di questo cialtrone che da 10 anni minaccia di togliermi la scorta, mettendomi addosso un mirino e condannandomi così ad averla in eterno».

"Io come Fazio. E la Meloni...": Saviano apre le valvole dell'odio



Agli insulti si accoda anche Beppe Giulietti, storico leader del sindacato Rai ed ex presidente della Federazione nazionale della stampa. Su Twitter il giornalista posta un articolo di Articolo21 che, oltre a riportare per intero il rosario di insulti di Saviano, lascia intendere che Salvini sia assente ingiustificato e che, pertanto, stia «fuggendo dal processo». Piccolo particolare: Salvini non era in tribunale perché era alla riunione dei ministri dei trasporti europei in Lussemburgo.

Matterella sculaccia Saviano, Lerner e la Schlein: la frase pesantissima



Era cioè impegnato in Europa a svolgere le sue funzioni da ministro italiano mentre Saviano e l’ex presidente dell’Fnsi lo insultavano (senza nemmeno verificare le ragioni dell’assenza). Non solo la sinistra politica, anche quella mediatica sembra in grave affanno se è costretta a inventare speculazioni per non rispondere dei propri insulti.