In Onda, Peter Gomez: "Ecco perché Meloni governerà per 5 anni"

03 giugno 2023 a

a

a

"Tutti prevedevano che per Meloni sarebbe stata durissima, soprattutto dal punto di vista economico, e invece la recessione non c'è stata e l'Italia sta andando molto bene rispetto a molti altri Paesi d'Europa": questo il giudizio espresso da Peter Gomez a In Onda, in collegamento con David Parenzo e Concita De Gregorio su La7. Prendendo uno dei segnali positivi della nostra economia, il direttore del fattoquotidiano.it ha sottolineato: "Basti pensare che tutto ciò che è legato al turismo sta andando benissimo".

"Non voglio più vedere quella faccetta mentre...": orrore-De Benedetti, minaccia Meloni

Parlando di un altro dei motivi per cui il centrodestra sta andando bene, come dimostrano anche le ultime amministrative, Gomez ha spiegato: "Meloni a differenza dei governi precedenti ha una maggioranza che non dipende dai partitini. E quindi, salvo che non si suicidino, governeranno per 5 anni". E ancora: "Poi lei è una donna e questo viene ancora sentito dagli italiani come una novità". Infine a favorire la premier, secondo il giornalista, è anche il fatto che è al governo da poco: "Meloni governa da pochi mesi".

"L'atteggiamento di quelli che vanno a votare è un po' più morbido rispetto a quello dei media - ha proseguito Gomez -. Giorgia Meloni è appena andata al governo, vediamo cosa farà". Parlando di una cosa del suo governo che al momento farebbe storcere il naso ai più, il giornalista ha chiosato: "L'invio delle armi all'Ucraina non piace ma non è un tema così sentito".